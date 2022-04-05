Pazarlar'da 'Bir bardak sağlık' projesi

Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyü ilkokulunda 'Bir bardak sağlık' adlı etwinning projesi başladı.

Türkiye’nin farklı illerinden on okul öncesi öğretmeninin başlattığı proje çerçevesinde, öğrencilerin sağlıklı bir bünyeye sahip olabilmeleri için dengeli ve düzenli beslenmeleri gerektiği ve bu yaş grubu çocukların düzenli olarak süt tüketmelerinin gerekliliği vurgulanıyor.

Proje çerçevesinde ilk etkinlik olarak inek besihanesini ziyaret eden anasınıfı öğrencileri, sütün sağım aşamasını ve sağım sırasındaki hijyen şartlarını inceledi.

Bir Bardak Sağlık projesi çerçevesinde sütün ve süt ürünlerinin yapım aşamasını ve yararlarını deney ve gözlem yoluyla incelemeyi planlayan proje çerçevesinde meyveli süt yapımı, peynir yapımı, tereyağı yapımı etkinlikleri yapılacak. Proje çerçevesinde sınıfa veteriner hekim davet edilerek sütün ve süt ve süt ürünlerinin sağlık için önemi anlatılacak. Web2 araçlarının kullanımını, aile katılımını ve aktif öğrenmeyi hedefleyen proje 45 gün sürecek.

Okul öncesi öğretmeni Demet Yalçın, “Öğrencilerimizin aktif öğrenmesini çok önemsiyoruz. Bunun için projemiz çerçevesinde öğrencilerimizle web2 araçlarını kullanacağız. Aile ziyaretleri yapıp velilerimizle birlikte peynir, meyveli süt ve tereyağı yapacağız. Sütün sağlık yolundaki serüvenini uygulamalı olarak yaşayacağız” dedi.

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