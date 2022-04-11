Şaphane’de toplu tüketim işletmelerinde denetim çalışmaları

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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ramazan dönemi içerisinde ilçede faaliyet gösteren toplu tüketim işletmelerinde denetim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim görevlileri tarafından özellikle ramazan dönemde tüketimi yoğunlaşan ekmek, unlu mamuller, tatlı ile et ve süt ürünlerine yönelik işletmelerde denetimler sıklaştırıldı.

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