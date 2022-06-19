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Aslanapa’da sağanak yağış sonrası oluşan sel ve dolu, ekili alanlarda zarara yol açtı

İHA

Aslanapa’da sağanak yağış sonrası oluşan sel ve dolu, ekili alanlarda zarara yol açtı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Göynükören köyünde etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası oluşan selde, ekili tarım arazileri zarar görürken, köy içindeki yolların parke taşları yerinden söküldü.
Göynükören köyünde hububat ekili alanların üçte birinin dolu ve selden zarar gördüğünü söyleyen Köy Muhtarı Tevfik Memiş, ”Köyümüzde etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası oluşan selde ekili alanlar sular altında kaldı. Sel beraberinde ekili alanlara mil getirdi. Yağan dolu hububatların başaklarına ve sebzelerin yapraklarına büyük zarar verdi. Sel köy içindeki yolların döşeme taşları yerinden söktü. Ayrıca 56 evin bodrum katını su bastı. Köylü olarak zararımız büyük. Yetkililerin bir an önce hasar tespit çalışmalarına başlamalarını istiyoruz” dedi.

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