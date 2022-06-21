Simav merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Simav ilçesi merkezli eş zamanlı yapılan Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Simav Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Simav Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Simav merkezli eş zamanlı Ankara, Batman, Antalya, İzmir, Kayseri, Eskişehir ve Simav ilçe merkezinde yapılan faaliyetler sonucu 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.