İhlas Pazarlama Kütahya Temsilciliği yeni binasında

İhlas Pazarlama Kütahya Temsilciliği'nin yeni hizmet binası törenle hizmete sunuldu.

İhlas Pazarlama Kütahya Temsilciliği, Fatih Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı No: 36'da geniş bir kadrosuyla hizmet vermeye başladı.

Açılış törenine İhlas Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, İhlas Pazarlama Kütahya Temsilcisi Mustafa Geçer, İhlas Vakfı Kütahya Yurtlar Koordinatörü Necmettin Canbek ve Kütahya İhlas Holding çalışanları katıldı.

Törende konuşan İhlas Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Arzu ediyoruz ki her yerde bütün arkadaşlarımızın mutlulukla çalışacağı, enerjisi yüksek mekânlarımız olsun. İhlas Pazarlama olarak Türkiye genelinde dönüşümün devam ediyor. Son dönemlerde üst üste çok fazla bölge merkezi açılışımızı yaptık. İhlas bayrağını İhlas’a yakışır şekilde dalgalandıracak bölge merkezlerimizin bir tanesine de Kütahya’da kavuşmuş olmaktan çok mutluyuz. Türkiye’deki bu dönüşümü neredeyse tamamlamış durumdayız. Çok az bölgemiz hala bizim istediğimiz standarda gelemedi. Arzu ediyoruz ki her yerde bütün arkadaşlarımızın mutlulukla çalışacağı güzel, sıcak, aile ortamının içerisinde yaşadıkları enerjisi yüksek mekânlarımız olsun, işlerimiz de bereketli olsun. Bu niyetimizi de Kütahya'da böyle güzel merkezde çalışarak hazır hale getiren Kütahya yönetim ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

