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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'ya 5 yıldızlı termal hotel

İHA

Kütahya'ya 5 yıldızlı termal hotel

Yunus Emre Mahallesinde Kütahya’nın ilk 5 yıldızlı termal hotelinin temeli, Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık’ın katılımı ile atıldı. Başkan Işık, 5 yıldızlı termal hoteli Kütahya’ya kazandıran girişimcilere teşekkür ederek, diğer yatırımcılara örnek olmasını temenni etti.
Kütahyalı girişimci Tuncer Can’ın kurucusu olduğu Egarr Beyond Termal Hotelin temeli yapılan törenle atıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Tuncer Can, “Birlik beraberliği ve dostluğun pekiştiği şehir ve ülke dışından gelecek olan misafirlerin temiz, nezih, ferah ve huzur içinde ağırlanacağı Egarr Beyond Termal Hotelimizde 120 oda, 300 yatak, 1000 kişilik konferans, 500 kişilik konferans, toplantı salonları, termal hamam, termal havuz sauna ve spor merkezi yer alacak. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, hotelimizin Kütahya’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Nitelikli yatak kapasitesini artırmayan Kütahya, zenginleşemez, büyüyemez"
Konuşmasında Kütahya’nın nitelikli yatak kapasitesinin artması gerektiğini ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Tarihi bir gün yaşıyoruz. Göreve başladığım günden bugüne kadar tüm yatırımcılarımıza 'bu şehre bir ilk olarak 5 yıldızlı otel yatırımı yapın' dedim. Tuncer Can ve ailesi bizim söylediklerimizi dikkate alarak 2 yıl önce Kütahya’da ilk 5 yıldızlı otel yapı ruhsatını aldılar. Ancak pandemi süreci araya girince biraz gecikti. Artık otel hizmete girdiğinde arama motorlarına Kütahya’da 5 yıldızlı otel yazıldığında internette çıkacak. Bugüne kadar bu yoktu. Darısı diğer yatırımcılarımıza ve diğer tesislere. Yeter mi yetmez. Nitelikli yatak kapasitesini artırmayan Kütahya, zenginleşemez, büyüyemez. Onun için bu yatırım çok anlamlı. Komşularımızı kıskanmaya gerek yok. 2530 bin yatak kapasiteli Afyonkarahisar’ı tebrik etmek lazım. Afyonlu yatırımcılar 5 yıldızlı otelle başlamış ve diğerleri gelmiş. Kazasız belasız otelimizin tamamlanmasını ve Kütahyalı hemşehrilerim ile Türkiye’den ve Dünyadan gelen misafirlere kullanmayı nasip etsin. Belediye olarak bu yatırımları önemsiyoruz. Otogarın yanında 500 yataklı diğer 5 yıldızlı tesis için sıcak su taahhüttünde bulunduk. O yatırımcımızda yakında otelin temelini atacaktır. Eski kamyon garajına gelen sıcak suyu buralara dağıtmak için elimizden geleni yapacağız. Sözümüzün arkasındayız. Bu tesislerimizin bir an önce şehrimizde çoğalması gerekiyor. Başlangıcı yapan değerli yatırımcımıza, ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kütahya Valisi Ali Çelik, “Jeotermal ve sağlık kürü ve turizmi çok değerli. En temel eksik alt yapı, tesis ve konaklama. Bugün ilk adımın atıldığı noktadayız. Yatırımcımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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