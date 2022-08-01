Doğa harikası Simav Kuşu Göleti

Kütahya’nın Simav ilçesi Kuşu beldesinde sulama ve yangın söndürme amaçlı yapılan Kuşu Göleti eşsiz manzarası ile görenleri adeta büyülüyor.

Bölgenin en önemli piknik ve mesire alanlarından biri olan Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşu göleti, dinlenmek için güzel bir yer arayanların en çok tercih ettiği alanlardan birisi haline geldi. Kahvaltı ve yemek salonu, kır düğün salonu, yeni açılan hayvanat bahçesi, göl manzaralı bungalov evler ve gölde düzenlenen tekne turları gölete olan ilgiyi her geçen gün arttırıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler göletin eşsiz manzarasına hayran kaldıklarını belirttiler.

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