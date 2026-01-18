Kutsi, engelli çocuklar için söyledi

Kutsi, Sevgi Varsa Engel Yok Derneği'nin 'Engelsiz Kafe' projesini hayata geçirmek için Karamürsel’de konser verdi.

Kutsi, bu anlamlı proje için gerekli maddi desteğin sağlanması amacıyla organize edilen gecede hiçbir ücret talep etmeyerek konserden elde edilen tüm geliri 'Engelsiz Kafe' projesine bağışladı. Yıllardır özel çocuklarla gönüllü olarak ilgilenen ve desteklerini esirgemeyen Kutsi’nin bu duyarlı davranışı büyük takdirle karşılandı. Kutsi konser gecesi vesilesiyle tüm şarkılarını özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Kutsi bu anlamlı geceye dair hislerini şu sözlerle dile getirdi: Çocuklar bizim geleceğimiz, her birinin mutlu ve sosyal bireyler olarak hayatın içinde yer almalarını ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak hepimizin sorumluluğunda. Onların mutluluğuna küçük de olsa katkı sunabiliyorsam ne mutlu bana. Sevgi varsa engel yok.