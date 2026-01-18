Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kutsi, engelli çocuklar için söyledi

        Kutsi, engelli çocuklar için söyledi

        Kutsi, Sevgi Varsa Engel Yok Derneği ile birlikte özel gereksinimli bireylerin istihdam edilmesini ve sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla 'Engelsiz Kafe' projesini hayata geçirmek için Karamürsel'de konser verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 13:17 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli çocuklar için söyledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kutsi, Sevgi Varsa Engel Yok Derneği'nin 'Engelsiz Kafe' projesini hayata geçirmek için Karamürsel’de konser verdi.

        Kutsi, bu anlamlı proje için gerekli maddi desteğin sağlanması amacıyla organize edilen gecede hiçbir ücret talep etmeyerek konserden elde edilen tüm geliri 'Engelsiz Kafe' projesine bağışladı. Yıllardır özel çocuklarla gönüllü olarak ilgilenen ve desteklerini esirgemeyen Kutsi’nin bu duyarlı davranışı büyük takdirle karşılandı. Kutsi konser gecesi vesilesiyle tüm şarkılarını özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

        Kutsi bu anlamlı geceye dair hislerini şu sözlerle dile getirdi: Çocuklar bizim geleceğimiz, her birinin mutlu ve sosyal bireyler olarak hayatın içinde yer almalarını ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak hepimizin sorumluluğunda. Onların mutluluğuna küçük de olsa katkı sunabiliyorsam ne mutlu bana. Sevgi varsa engel yok.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'daki silahlı çatışmada 9 tutuklama!

        İstanbul'da, geçen hafta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 25 yaşındaki Furkan Çağlayan hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek olaya karıştığı belirlenen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi

        #kutsi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı