'Küvetteki Gelinler' Alan Kadıköy'de

Tatbikat Sahnesi’nin, 1800’lerde küvette ölü bulunan üç kadının gerçek öyküsüne dayanan etkileyici oyunu “Küvetteki Gelinler” yaratıcı kurgusu, özgün anlatımı, dinamik performansları ve görselliğiyle büyük beğeni topluyor.

Sarsıcı metni, şaşırtıcı olay örgüsü, cesur anlatımı ve derin psikolojik çözümlemeleriyle seyirciyi içine çeken “Küvetteki Gelinler”, üç kadının, aynı adam tarafından kandırılıp, dolandırılıp, yalnızlaştırılıp, sahte sözlerle sevilip ardından bulunmalarının bavulda, çöpte ya da küvette bitmesinin hikâyesi… Birbirine yabancı gibi görünen üç kadın, aynı çatı altında bir araya gelir ve geçmişin izleri su yüzüne çıkmaya başlar. Ancak, herkesin anlatacakları kadar sakladıkları da vardır.

1800’lü yıllarda yaşanmış gerçek bir olaydan esinle Beth Graham, Charlie Tomlinsonve Daniela Vlaskalic tarafından kaleme alınan, Erdal Beşikçioğlu rejisiyle sahnelenen “Küvetteki Gelinler”de Hazal Türesan, Selin Zafertepe ve Naz Göktan birlikte rol alıyor. Oyunun büyüleyici dekor tasarımı Barış Dinçel’in, koreografisi Evrim Akyay’ın, ışık tasarımı Yakup Çartık’ın, kostüm tasarımı ise Alisse Nuera’nın imzasını taşıyor.

19 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30’da Alan Kadıköy’de sahnelenecek tek perdelik “Küvetteki Gelinler” için biletler tiyatrolar.com.tr’den temin edilebilir.