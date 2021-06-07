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HaberlerYaşamKüvözde büyütülen yavru maymun 'Nisan' doğal ortamına alıştırılıyor
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Küvözde büyütülen 'Nisan' doğal ortamına alıştırılıyor

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ancak annesi reddedince kuvözde büyütülen babun maymunu Nisan, veterinerler tarafından doğal ortamına alıştırılmaya çalışılıyor

Küvözde büyütülen yavru maymun 'Nisan' doğal ortamına alıştırılıyor
AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren, Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip doğa parkının üyelerinden babun maymunu Nazo'nun dünyaya getirdiği yavru, doğumun ardından annesi tarafından istenmeyince koruma altına alındı.

AA'nın haberine göre Nisan adı verilen yavrunun bakımı için özel yaşam alanı oluşturuldu. Kuvöze alınan ve biberonla beslenen "Nisan", 8 haftalık oldu. Veterinerler artık Nisan'ı hayvanat bahçesinin yeşil alanlarına da çıkararak doğal ortamına alışması için çaba gösteriyor.

Nisan, doğa park içerisinde, gününü birlikte geçirdiği oyuncağını da yanından ayırmıyor.

"BİZİM İÇİN ARTIK ÇOK ÖZEL"

Tarsus Doğa Parkı Müdürü veteriner hekim Nilay Serpin, 'Nazo'nun ilk yavrusu gibi ikinci yavrusunu da kabul etmediğini gözlemledikleri anda Nisan'ı annesinden ayırmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Yavrunun beslenmesini ve bakımını üstelendiklerini anlatan Serpin, "Dönem dönem annesi kabullenebilir mi diye denemeler yaptık ancak annesi kabullenmedi, dolayısıyla artık tamamen bizimle yaşıyor. Bizim için artık çok özel. Buranın maskotu oldu. Çok sempatik bir hayvan. Biz ona alışırken, o da bize alışıyor, gayet iyi anlaşıyoruz" dedi.

Serpin, ilerleyen süreçte "Nisan"ın ziyaretçilerle tanışmasını istediklerini de ifade etti.

DOĞA PARKINDAKİ KEÇİNİN SÜTÜYLE BESLENİYOR

Veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör de Nisan'a annesinin yokluğunu hissettirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Nisan ile kısa sürede iyi bir iletişim kurdukları ifade eden Güngör, şöyle konuştu:

"Doğa parkında yetişen keçinin sütünü sağıp biberon yardımıyla besliyoruz. Gece beslenmesi için de nöbetçi bir arkadaşımız bulunuyor. Bir bebeğe nasıl bakılıyorsa, ona da aynı değeri veriyoruz. İlgi, alaka ve şefkat gösteriyoruz. Sağlık durumu ve beslenmesi gayet iyi. Şu an meyve ve sebze de vermeye başladık. Yavaş yavaş doğasına geçişlerini yapıyoruz. Kendisi de biz de mutlu oluyoruz. Doğasında olan şeyleri eksiksiz şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Doğal ortamına döndüğünde zorluk çekmemesi için neler yapıp yapamayacağını öğretmeye çalışıyoruz."

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