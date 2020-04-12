Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Olay bugün sabah saatlerinde İstanbul Güngören'de yaşandı. Erken doğum nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde kuvözde tutulan 10 günlük Melisa bebeğe her gün düzenli olarak anne sütü veriliyordu.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, sadece bugün koronavirüs önlemleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı yaşandığı için hastaneye gidemeyen Melih Turhan, 155'i arayıp durumu polislere anlattı. Polisler amirleri ile yapmış oldukları görüşmelerden hemen sonra polis aracı ile Melih Turhan’ı evinden alarak anne sütünü hastaneye ulaştırdılar.

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Habertürk’e özel konuşan baba Melih Turhan, "çocuğumun sütünü hastaneye getirmemizde bize yardımcı olan polis arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen beni evimden alarak hastaneye kadar getirdiler. Ne kadar teşekkür etmez azdır. Kendilerine minnettarım. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çocuğumuz erken doğum nedeniyle kuvöze alındı. Şu an korkulacak bir durum yok. Anne sütü ile beslenmesi çok önemli olduğu için dikkat ediyoruz. Emniyetten arkadaşlar geldiler, yarın da yine gelecekler. Çok mutluyuz aile olarak. Bugünler de geçecek hayırlısı ile" diye konuştu.

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