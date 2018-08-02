"Faiz artırımının ardından gerileme görebiliriz"

Atayık, altın fiyatlarıyla ve kuyumculuk sektörünün yaşadığı ticari aktiviteyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altının gram fiyatının, 2017 Temmuz- 2018 Temmuz tarihleri arasında TL bazında yatırımcısına yüzde 33,81 kazanç sağladığını ifade eden Atayık, "24 ayar gram altının fiyatı 2017 Aralık ayından bu yana 8 aylık süreçte yüzde 21 yükseldi. Ancak, yıl başından beri gerek yurt dışında gerekse yurt içinde yükseliş eğilimindeki altın fiyatının düşüş eğilimine girdiğini ifade edebiliriz. Tabii ki iç piyasada altın fiyatlarını etkileyen en önemli unsur, TL’nin dolar karşısındaki pozisyonu." bilgilerini verdi.

Atayık, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayı içerisinde faiz artırımına gitmesi beklentisinin küresel piyasalarda güçlü dolar öngörüsünü perçinlediğini söyledi.

"Olağanüstü halin kaldırılması iyimserliği artıran bir etken"

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla tırmanan "küresel ticaret savaşında" ABD'nin Avrupa Birliği cephesini kapatmasının altının yükselişini frenleyen unsurlar arasında gösterildiğini anlatan Atayık, şöyle konuştu:

"İç piyasada ise Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’yle ilgili taşların hızla yerli yerine oturması, Bakanlar Kurulu’nun hızlı karar alması ve orta vadeli programın yakın zaman içerisinde açıklanacak olması TL’yi destekliyor. Maliye ve Hazine Bakanı’nın yurt içi ve yurt dışındaki yatırımcılara mali disiplinden vazgeçilmeyeceği ve enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele edileceği yönünde verdiği mesajlar da piyasalar tarafından çok olumlu karşılanıyor. Diğer yandan, olağanüstü halin kaldırılması da piyasalarda iyimserliği artıran bir diğer etken olarak sayabiliriz."

"Ülke tarihinde çok kritik süreçler geçirdi"

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan son gelişmeler üzerine döviz piyasasının bir anda hareketlendiğini söyleyen Atayık, şöyle konuştu:

"Dolar, TL bazında tarihi zirve olarak 5 TL’nin üzerini gördü. Bu ani yükselişin spekülatif olduğunu ve kısa sürede Dolar/TL fiyatının aşağıya doğru bir seyir izleyeceğini öngörebiliriz. Anlaşılan o ki Amerika’da kasım ayında gerçekleşecek ara seçimlere kadar iki ülke arasındaki tansiyon zaman zaman yükselecek. Burada kritik derece önemli olan, bizim ev ödevimizi en iyi şekilde yerine getirmemizdir. Bu ülke tarihinde, çok kritik süreçler ve zamanlar geçirdi. Hepsini atlattı, birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde geleceğimizi inşa edebiliriz. Bu yaptırımlar karşısında mecliste 4 partinin gösterdiği 'birlik' duruşu çok önemlidir.

Piyasalara bakıldığında Dolar/TL’nin dünkü tarihi zirveden sonra gevşemeye ve geri çekilmeye başladığını görüyoruz. Hükümetin önümüzdeki günlerde atacağı adımlar ve yapısal reformlar yönündeki çıkışlarıyla dolar TL’deki geri çekilmelerin 4,80, hatta 4,60 civarına kadar gelebileceğini öngörebiliriz. Şüphesiz önümüzdeki günlerde verileri ve rakamları değiştirecek en önemli konu, iki ülkenin yapacağı karşılıklı açıklamalar ve bu açıklamaların tonu olacak."

"Faiz artırımının ardından gerileme görebiliriz"

Atayık altın fiyatlarıyla ilgili, "Fed’in eylül ayında yapacağı beklenen faiz artırımının ardından ons bazında 1,220’li rakamlardan 1,180 bandına doğru bir gerileme görebiliriz. Aynı senaryo paralelinde 24 ayar gram altında da 192-194 TL civarındaki fiyat aralığının 170-180 TL bandına yerleşebileceğini öngörebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şüphe durumunda Ayarevi’ne başvurabilirler"

Atayık, kuyumculuk sektörü mensuplarının iş hareketinin en yoğun olması gereken düğün sezonu içerisinde bulunduğunu belirterek, "Anadolu’nun birçok ilinde düğün hareketliliği tam olarak yaşansa da aynı canlılığı İstanbul gibi büyükşehirlerde henüz göremiyoruz. Bunun en önemli nedeni vatandaşın önemli bir kesiminin hala tatil modunda olması. Sektör olarak Kurban Bayramı’ndan sonra, ağustos-eylül-ekim aylarında daha hareketli ve verimli bir sezon yaşayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Düğün alışverişi yapan vatandaşlara ve meslektaşlarına uyarılarda bulunan Atayık şunları söyledi:

"Kuyumcular, altın ve taş alışverişi yaptıkları kişilere ve firmalara çok dikkat etmelidir. Sahtekarların ve kötü niyetli insanların işlerin hızlandığı bu dönemlerde ortaya çıktıklarını ve piyasaya sahte ürünler sürmeye çalıştıkları unutulmamalıdır. Meslektaşlarımız, herhangi bir şüphe durumunda İstanbul Kuyumcular Odası’nın Türkiye Gemoloji Laboratuvarı GLT ve Ayarevi’ne başvurabilirler. Satın aldıkları altın takı ve mücevherle ilgili soru işaretleri olan vatandaşlarımız da İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Kuyumcular Odası’nda kurduğumuz GLT Laboratuvarı’na gelerek hızlı bir şekilde mücevherlerini sertifikalandırabilirler."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ