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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzenini bıçaklayıp kaçtı | Son dakika haberleri

        Kuzenini bıçaklayıp kaçtı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 17 yaşındaki S.K., 42 yaşındaki kuzenini bıçaklayarak kayıplara karıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 20:46 Güncelleme: 21.07.2024 - 20:46
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        Kuzenini bıçaklayıp kaçtı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki akaryakıt istasyonunda çalışan Abdullah Kabakulak (42), husumetli olduğu kuzeni S.K. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, dün akşam saatlerinde Birecik'in Urfa Kapısı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; akaryakıt istasyonunda çalışan Abdullah Kabakulak, burada husumet yaşadığı kuzeni S.K. ile karşılaştı.

        TARTIŞMA KANLI BİTTİ

        İki kuzen arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. S.K., üzerindeki bıçak ile Abdullah Kabakulak'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah Kabakulak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kabakulak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli aranıyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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