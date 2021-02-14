Kuzey'e şok haber! 0:00 / 0:00

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ABC1'de yüzde 4.67 rating ve yüzde 8.96 izlenme payı, AB'de yüzde 2.93 rating ve 6.11 izlenme payı, Total'de 7.20 rating ve yüzde 14.31 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #SürprizGelişmeler etiketi Twitter Türkiye'de uzun süre gündemde yer aldı.

YILDIZ İLE BEBEĞİ KURTULDU

Yıldız'ın geçirdiği küçük kaza, Kuzey ve Yıldız'a korku dolu anlar yaşattı. Kuzey, bir daha aynı korkuyu yaşamamak ve Yıldız ile bebeğini korumak için aldığı tedbirleri iki katına çıkardı. Yıldız'ın hamilelik sürecini risksiz ve güvenilir bir şekilde geçirmesini isteyen Kuzey'e ek olarak annesi Emine de güvenlik önlemlerini devreye soktu. Sıkı önlemler alan Emine, sadece Yıldız'a değil Kuzey'e de zor anlar yaşattı.

Yıldız'ın imdadına Kuzey yetişiyor;

RESTORANIN YENİ SAHİBİ HALİL İBRAHİM HERKESİ ŞAŞIRTTI

Kuzey ve Yıldız'ın hayatında bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Restoranın yeni sahibi olarak gelen Halil İbrahim, Kuzey ve Yıldız'ı şaşırttı. Bahar'dan hiçbir belge olmadan restoranı satın alan Yıldız, Halil İbrahim'in belgelerini görünce büyük bir şok yaşadı. Restoranı kaybetme tehlikesiyle korku yaşayan Kuzey ve Yıldız'a, Halil İbrahim ortaklık teklif etti. Restoranı kaybetmek istemeyen Kuzey ve Yıldız, sonunda teklifi kabul etti. Restoran Halil İbrahim'in de etkisiyle değişim yaşarken eğlenceli anlar yaşandı. Halil İbrahim, Adana lezzetlerini Karadeniz'e tattırmak için kolları sıvadı.

Restoranın yeni sahibi Halil İbrahim;

Halil İbrahim'in sıra gecesi;

MİNE İLE EMİN EVLENDİ

Tüm bu olanların ardından finalde Kuzey'e asıl büyük sürpriz ise Mine'den geldi. Halil İbrahim'in düzenlediği sıra gecesine gelen Mine, Emin ile evlendiklerini açıkladı. Bu açıklama Kuzey'i şoke etti.

"Biz evlendik"

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 52. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadıoğlu ailesinin Mine'ye tepki gösterdiği tanıtımda Kuzey'in Emin'e attığı sert tokat herkesi şoke ediyor. Nahide ve kızının yanından ayrılan Sefer'in hali izleyenleri güldürürken, eğlenceli kutlama anları ekranlara geliyor. Halil İbrahim ve Feride'nin birbirine yakınlaştığı anlar ise dikkat çekiyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 52. Bölüm Tanıtımı;