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Kuzey'in gizli düşmanı iş başında!

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 36. bölümünde Kuzey’in gizli düşmanı, bu defa da onu en zayıf noktasından vurmak istemektedir. Artık herkes tehlikenin ne denli boyutlara ulaştığını anlamıştır. Düşmanın nerden geleceği, kimi hedef alacağı belli değildir. Bulut’un şakası yoktur ama Kuzey’in de Yıldız’ı bırakmaya niyeti yoktur. Bedelini, ne olursa olsun ödemeye hazırdır. Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

Kuzey'in gizli düşmanı iş başında!
HABERTURK.COM

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 36. bölümünde Kuzey’in gizli düşmanı, bu defa da onu en zayıf noktasından vurmak istemektedir. Artık herkes tehlikenin ne denli boyutlara ulaştığını anlamıştır. Düşmanın nerden geleceği, kimi hedef alacağı belli değildir.

Herkes bunun için seferber olmuştur. Gençler, Sefer komutasında, zorlu eğitimlerden geçerken tüm evlerde nöbet tutulmaya başlanmıştır. Herkes düşmanı çok uzaklarda ararken o çoktan içlerine sızmıştır. Aşıkları manipüle ederek hedefine ulaşmaya çalışır. Kuzey’i dolduruşa getirmek; Yıldız’ı da Kuzey’den uzaklaştırmak için uğraşır.

Yıldız, Bulut’un sürpriziyle çok mutlu olmuş, uzun zaman sonra ilk kez kendisi için bir şey yapmış, arkadaşlarıyla vakit geçirmiştir. Ama mutluluğu uzun sürmez. Düşmanın ne istediğini öğrenmiştir. Onlardan her zaman bir adım önde olan gizli düşmanları, yeni planını işletmeye başlamıştır. Bulut’un şakası yoktur ama Kuzey’in de Yıldız’ı bırakmaya niyeti yoktur. Bedelini, ne olursa olsun ödemeye hazırdır.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 36. Bölüm Tanıtımları:

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