Kuzey Kore'de nükleer test iddiası 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, "Ülkenin savaş caydırıcılığını daha da güçlendirmek için askeri gücü sağlama konusunu onayladı" dedi.

Duyuru, ülkenin beş yıl içinde ilk nükleer testini başlatabileceği endişeleri nedeniyle Batı tarafından yakından takip edilen 3 günlük bir toplantının sonunda geldi. ABD'li ve Güney Koreli yetkililer, geçtiğimiz günlerde olası bir nükleer testin 'her an' olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

KCNA toplantıya ilişkin "Kim, tüm ordunun, herhangi bir düşman kuvveti ezmek için güçlü savunma yeteneklerini pekiştirmesi gerektiğini vurguladı" dedi. Kuzey Kore için füze geliştirmeye öncülük eden Ri Pyong Chol'un, Merkezi Askeri Komisyon'un başkan yardımcısı olarak seçildiğini de duyurdu. Devlet medyası ayrıca, Kore yarımadasının doğu kıyısına ait gibi görünen bir haritayla yaptığı toplantıda üst düzey yetkililerin bir fotoğrafını yayınladı.

Toplantıya dair değerlendirmelerde bulunan Güney Kore'de Sejong Enstitüsü kıdemli analisti Cheong Seong-Chang, toplantıda ileri konuşlandırma taktik nükleer silah meselesinin tartışıldığını iddia etti.

Sınır boyunca Güney Kore'yi hedef alan nükleer silah konuşlandırma yönündeki önerilerin tartışıldığı öne sürülen toplantı, özellikle son dönemde Kuzey'in yeni nükleer deneme yapacağına dair iddiaların ardından geldi.

KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİ

Pyongyang yönetimi en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi gerçekleştirmişti.

10 Haziran’da, ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları, Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmıştı.



Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yasa dışı füze denemeleri şiddetle kınanırken, bu ülkeyle "ciddi ve sürdürülebilir diyalog kapısının açık bırakıldığı" kaydedilmişti.

*Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.