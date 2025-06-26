Kuzey Kore'den turizm hamlesi: Kim Jong Un "en büyük başarılarından biri" olarak duyurdu

Çoğunlukla balistik füze test atışlarını izlerken görmeye alışık olduğumuz Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu kez sahil bölgesinde kullanıma açılacak turistik tesisi ziyaret etti.

Kuzey Kore, gelecek hafta doğu kıyısındaki simgesel bir turistik bölgesini kullanıma açacak. Bu bölge, ülkenin turizm endüstrisinde "yeni bir dönemin habercisi" olarak tanımlanıyor. Ancak yabancı ziyaretçilere sınırların tamamen ne zaman açılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Devlet medyasına göre, Wonsan-Kalma kıyı turizm bölgesinde denize girme, spor yapma, çeşitli eğlence aktivitelerine katılma ve bölgedeki restoran ve kafeteryalarda yemek yeme gibi imkanlar sunan, yaklaşık 20 bin misafire hizmet verebilecek otel ve diğer konaklama tesisleri bulunuyor.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, salı günü görkemli bir açılış töreninde tesisi gezdi ve açılış kurdelesini kesti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, bu inşaatın "bu yılın en büyük başarılarından biri" olarak kayıtlara geçeceğini söyledi ve tesisi, hükümetin turizmi geliştirme politikasını gerçekleştirmeye yönelik "gurur verici ilk adım" olarak nitelendirdi.