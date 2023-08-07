Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı

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Tur kapsamında aralarında nükleer balistik füzeler için çeşitli sistemler üreten fabrikaları da gezen Kim, ismi açıklanmayan bir fabrikayı ziyaretinde, "Bu fabrikanın Kuzey Kore'nin savaş hazırlığını mükemmelleştirme yolunda önemli sorumlulukları ve görevleri var" ifadesini kullandı.