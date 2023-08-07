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        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı

        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, önemli silah fabrikalarını ziyaret ederek ülkesinin silah teknolojisini geliştirme ve savaş hazırlıklarını güçlendirme mesajı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 09:33
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        Kuzey Kore basınındaki haberlere göre Kim, 3 günlük silah fabrikaları turunu tamamladı.

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        Tur kapsamında aralarında nükleer balistik füzeler için çeşitli sistemler üreten fabrikaları da gezen Kim, ismi açıklanmayan bir fabrikayı ziyaretinde, "Bu fabrikanın Kuzey Kore'nin savaş hazırlığını mükemmelleştirme yolunda önemli sorumlulukları ve görevleri var" ifadesini kullandı.

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        Kim, seyir füzeleri ve insansız hava araçları için motor imal edilen fabrikada ise üretimi hızlandırma vurgusu yaparak, başka bir fabrikada da ülke askerlerinin taşıdığı silahların modernize edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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        Kim'in masanın üzerinden silahla hedef alarak atış yaptığına ilişkin fotoğraf, Kuzey Kore basını tarafından servis edildi.

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        Güney Kore Sejong Enstitüsü Analisti Cheong Seong Chang, Kim'in bu ziyaretle hem yerli silahların modernizasyonunu teşviki hem de Rusya'ya ihraç edilebilecek silahları denetlemeyi amaçladığını belirtti.

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        Kim'in ziyaretinin, ABD ve Güney Kore'nin bölgede yeni bir tatbikat hazırlığı yaptığı döneme gelmesi dikkati çekti.

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        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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