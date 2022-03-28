Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dünyaya tehdit 0:00 / 0:00

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Kuzey Kore yerel ajansı KCNA'in bildirdiğine göre, kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştiren Kim Jong-un, denemeyi gerçekleştiren bilim insanları, tekniker ve işçilerde bir araya geldi.

"Yalnızca müthiş vuruş gücü ve durdurulamayan ezici askeri güç ile bir savaşı önleyebilir, ülkenin güvenliğini garanti edebilir ve emperyalistlerin şantajlarını önleyebilirsiniz" diyen Kim, Washington'ın Pyongyang'a baskı yapmaya çalıştığını söyledi. Ancak Kim, meşru müdafaa gücünün "takas edilemez veya herhangi bir şeyle satın alınamaz olduğunu belirterek yeteneklerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kim, ülkenin nükleer kuvvetin daha mükemmel ve daha güçlü olacağını vurguladı.

KUZEY KORE'NİN SON ICBM DENEMESİ

Kuzey Kore, dün denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.

Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı", denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin dünkü füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.

Brüksel'deki G7 liderler zirvesi kapsamında ikili görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı.

ABD Başkanı Biden'ın görüşmede ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin "güvenliğine sarsılmaz desteğini" vurguladığı kaydedilmişti.

ABD, BM'DEN YAPTIRIMLARIN ARTIRILMASINI İSTEMİŞTİ

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımların artırılmasını istedi.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 24 Mart'taki kıtalararası balistik füze denemesinin ardından toplandı.

ABD'nin BM Büyükelçisi Thoma-Greenfield, Kuzey Kore'nin sadece bu yıl 13 balistik füze denemesi yaptığını belirterek, Pyongyang'ın giderek artan tehlikeli provokasyonlarına karşı uluslararası yaptırımların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımların artırılması teklifinde bulunan Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyine yaptırımların güncellenmesi ve güçlendirilmesi için yeni bir tasarı getireceklerini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.