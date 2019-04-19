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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının ABD işlerinden sorumlu daire başkanı Kwon Jong Gun, resmi KCNA ajansına yaptığı açıklamada, Pompeo'yu "vurdumduymaz ve pervasız" açıklamalar yapmakla suçladı.
Kwon, Pyongyang'ın, Pompeo'nun liderliğinde bir diyaloğu arzu etmeyeceği, "ABD Dışişleri Bakanı'nın baş müzakereciliği sürdürmesi halinde görüşmelerin bir kez daha kötüye gideceği ve çetrefilleşeceği" ifadesini kullandı.
Kwon Jong Gun, "ABD ile diyaloğun devam etmesi durumunda diyalog ortaklarının, Pompeo değil kendileriyle iletişim kurma konusunda daha olgun ve dikkatli biri olmasını arzu ettiklerini" vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı'nın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Yüksek Halk Meclisinde yaptığı konuşmayla ilgili değerlendirmesine de tepki gösteren Kwon, "Konuşmasında ABD'nin yıl sonuna kadar hesap yöntemini değiştirmesi ve karşı önlemler ortaya koyması gerektiğini söylediğini herkes açıkça anladı. Sadece ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bunun, Kuzey Kore ile ABD arasında çalışma düzeyinde müzakerelerin sene sonuna kadar bitirilmesi anlamına geldiğini söyleyerek saçma konuşuyor." dedi.
GÜDÜMLÜ DİLAH DENENDİ
Kuzey Kore dün taktik güdümlü yeni bir silah denediğini duyurmuştu.
Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, dün yeni bir nesil taktik güdümlü silah sistemi denendiğini duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da taktik silahın test edilmesini denetlediği belirtildi. Bu, Kim’in Şubat ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Donald Trump ile yaptığı zirveden bu yana Kuzey Kore'nin ilk denemesi oldu.
KİM, PUTIN İLE BİR ARAYA GELECEK
Kremlin, dün Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Nisan ayının ikinci yarısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
2. ZİRVEDE ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." ifadelerini kullanmıştı.
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.
ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.
Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.
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