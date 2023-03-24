Kuzey Kore, 'radyoaktif tsunami' yaratabilecek bir insansız deniz aracı denediğini açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Kuzey Kore, 'radyoaktif tsunami' yaratabilecek bir insansız deniz aracı denediğini açıkladı

Resmi haber ajansı KCNA, "gizli silahın" Salı günü Güney Hamgyong kentinden sulara bırakıldığını duyurdu. Ajansa göre araç, 80-150 metre derinlikte 59 saat seyrettikten sonra ülkenin doğu kıyılarında infilak ettirildi. Ajans denemede nükleer başlık yerine test başlığı kullanıldığını belirtti.

Kuzey Kore, 'radyoaktif tsunami' yaratabilecek bir insansız deniz aracı denediğini açıkladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE

Kelly Ng | BBC Singapur muhabiri

Kim Jong-unEPA

Kuzey Kore, 'radyoaktif tsunami" yaratabilecek bir silahlı insansız deniz aracı (SİDA) denediğini açıkladı.

Resmi haber ajansı KCNA, "gizli silahın" Salı günü Güney Hamgyong kentinden sulara bırakıldığını duyurdu.

Ajansa göre araç, 80-150 metre derinlikte 59 saat seyrettikten sonra ülkenin doğu kıyılarında infilak ettirildi. Ajans denemede nükleer başlık yerine test başlığı kullanıldığını belirtti.

Ancak uzmanlar Kuzey Kore'nin yeni silahının kapasitesi konusunda şüpheli.

Kore yarımadasında son dönemde gerginlik tırmanmış durumda. ABD ve Güney Kore bölgede son beş yılın en büyük ortak tatbikatını Çarşamba günü tamamladı.

Ronald Reagan Getty Images
ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatına nükleer yakıtla çalışan Ronald Reagan uçak gemisi de katıldı

KCNA'ya göre Korece 'tsunami' anlamına gelen "Haeil" adlı SİDA, düşman gemilerine 'süper boyutlarda' radyoaktif dalgalarla saldırabilecek şekilde tasarlandı.

Ajans, "Bu nükleer denizaltı saldırı aracı herhangi bir kıyı ya da limandan fırlatılabilir ya da gemilerle çekilebilir" dedi.

Denemeyi izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bunun ABD ve Güney Kore'ye bir uyarı olması gerektiğini belirterek, bu ülkelerin Kuzey Kore'nin "sınırsız nükleer savaş caydırıcılık kapasitesinin son sürat artırıldığının farkına varması gerektiğini" söyledi.

Kuzey Kore'nin son silahında Rusya'nın 'radyoaktif okyanus dalgaları ve nükleer tsunamiyle ABD'nin kıyı kentlerini imha etme kapasitesine sahip olduğu söylenen Poseidon torpidoların örnek alındığı tahmin ediliyor.

Fakat Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Ewha Üniversitesi'nden Prof. Leif-Eric Easley, Kuzey Kore'nin son iddiasına ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Easyley, "Kim rejimi açıkça kendisine yönelik bir önleyici saldırının başarısızlıkla sonuçlanmasını sağlayacak çok farklı nükleer seçenekleri olduğu mesajını vermek istiyor" dedi.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndan nükleer silah uzmanı Ankit Panda da "Kuzey Kore'yi ciddiye almaya daha yakınım. Ama bunun boş bir psikolojik operasyon/aldatmaca olması olasılığını da dışlamıyorum" diye konuştu

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Utah, çocukların sosyal medyaya erişimini yasa ile sınırlayan ilk ABD eyaleti oldu
BBC Utah, çocukların sosyal medyaya erişimini yasa ile ...
Eski bir başkan ve porno yıldızı: Trump-Daniels soruşturması neden önemli?
BBC Trump-Daniels soruşturması neden önemli?
Kanada nüfusu, ülkeye gelen göçmenlerin etkisiyle rekor seviyede arttı
BBC Kanada nüfusu, ülkeye gelen göçmenlerin etkisiyle ...
Başbakanlık'ta Covid partileri: Boris Johnson komisyona 3 saat savunma yaptı
BBC Başbakanlık'ta Covid partileri: Boris Johnson ...
Uganda'da LGBT bireylere hapis öngören yasa meclisten geçti
BBC Uganda'da LGBT bireylere hapis öngören yasa meclisten ...
İngiltere'de Kuran yakacağını duyuran aşırı sağcı Paludan'ın Ada'ya girişi yasaklandı
BBC İngiltere'de Kuran yakacağını duyuran aşırı sağcı ...
Suudi Arabistan, hükümeti eleştiren Twitter mesajları nedeniyle hapse atılan ABD vatandaşı Almandi'yi serbest bıraktı
BBC Suudi Arabistan, hükümeti eleştiren Twitter mesajları ...
Ukrayna'dan Kırım açıklaması: Rus seyir füzeleri imha edildi
BBC Ukrayna'dan Kırım açıklaması: Rus seyir füzeleri imha ...
Trump'ın tutuklanması olasılığı ile ABD'de polis teşkilatları alarmda
BBC Trump'ın tutuklanması olasılığı ile ABD'de polis ...
Sri Lanka, IMF ile 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketi için anlaştı
BBC Sri Lanka, IMF ile 3 milyar dolarlık bir kurtarma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.