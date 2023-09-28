Kuzey Kore'ye 'yasa dışı' giren asker Travis King, ABD'ye döndü

CNN'in ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, King'i taşıyan ABD ordusuna ait uçak, Teksas'taki hava üssüne indi.

CNN, King'in birkaç kişi tarafından uçaktan çıkarıldığına ilişkin görüntüleri paylaştı.

TRAVIS KING OLAYI

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin 18 Temmuz'da "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini açıklamıştı.

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Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Bliss Askeri Üssü'ne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.