Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinden geçen masalsı Fin kenti

Kuzey Kutup çizgisinde bulunması nedeniyle gündüzlerin en kısa sürdüğü şehirler arasında yer alan Rovaniemi'de özellikle aralık ayında yaklaşık 2,5 saat gün ışığıyla vakit geçiriliyor.

Yılın belirli dönemlerinde görülebilen doğa olayı kuzey (kutup) ışıklarına şahit olunan kent, turistlerin önemli destinasyonlardan biri olarak da dikkati çekiyor.

Ziyaretçiler, Laponya Bölgesi'ndeki Noel Baba Köyü'nde ağaçların ışıklandırmalarıyla eğlenceli anlar geçiriyor.

Ziyaretçiler, Kuzey Kutup çizgisinin geçtiği alanda internet üzerinden 24 saat canlı yayın yapan kameraya el sallayıp hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Köydeki bazı çiftlikler de ren geyikleri ve Sibirya kurtlarıyla dikkati çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden turistler, bu hayvanların kullanıldığı Husky turlarına katılabiliyor.

Geyiklerle ve köpeklerle vakit geçiren ziyaretçiler için ormanda oluşturulan belirli rotada bu hayvanların çektiği kızaklarla tur düzenleniyor.

Turistler, küçük gruplar halinde ülkenin Norveç sınırındaki göl ve çevresine yapılan turlarla yılın belirli dönemlerinde kuzey ışıklarını da görme fırsatı yakalayabiliyor.