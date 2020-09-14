Kuzey Marmara Otoyolu 21 Aralık'ta tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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