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        Haberler Gündem Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı - Güncel haberler

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 4 yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 08:15 Güncelleme: 14.04.2024 - 08:15
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Ö.A'nın kullandığı kamyonet, Sevindikli mevkisinde, A.S. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

        Savrulan kamyonet devrilirken, otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Hatay'dan döndüğü öğrenilen otomobilin sürücüsü A.S. kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde, kızı S.S. (17) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Otomobildeki 2 ve kamyonetteki 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        S.S'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Körfez Asri Mezarlığı morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan İstanbul istikametindeki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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