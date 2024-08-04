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        Haberler Bilgi Spor Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman? Milli yüzücü Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman? Milli yüzücü Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin final maçı tarihi belli oldu. Küçük yaşta kazandığı başarıyla dünyaya adını duyuran Tunçelli'nin hayatı merak konusu oldu. Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi. Şimdi ise gözler Kerem Tunçelli final maçında. Peki Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman? Milli yüzücü Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 12:57 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:57
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        Kuzey Tunçelli final maçı için geri sayım başladı. Erkekler 1500m serbest stilde finalde Kuzey Tunçelli yarışacak. Türkiye Olimpiyat tarihinde ilk kez yüzme finallerinde yer alacak. Peki Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Milli yüzücü Kuzey Tunçelli hayatı

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        KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

        30 Ağustos 2007'de doğan Kuzey Tunçelli, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur. 2024 yılında Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazandı.

        Tunçelli, 2023 yılı Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yapan 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu. 2023 Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 m ve 1500 m serbestte yarıştı ve birinci oldu. 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılan Tunçelli, 1500 m serbestte finale yükseldi. Haziran 2024'te Belgrad'daki şampiyonada 1500 m serbestte Avrupa şampiyonu oldu.

        Milli yüzücü, 2024 Paris Olimpiyatlarına da katılacaktır.

        Antrenörü Milli Takım Teknik Direktörü Aykut Çelik'tir.

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        FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları, bugün TSİ 19.37'de yapılacak.

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