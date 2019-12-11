Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzey ve Yıldız’ın kelepçeyle birbirine bağlandığı, ikilinin inatlaşmasının devam ettiği fragmanda Şule, Yıldız’ın gitmesini istiyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cumartesi akşamı heyecan dolu 13. bölümüyle ekrana geldi. Boşanma kâğıdını yırtan Yıldız’ın tepkisi işleri daha da zora soktu. Yıldız’dan bir tercih yapmasını isteyen Kuzey ona rest çekti. İkili küserken, Yıldız’ın bir türlü güvenini kazanamayan Kuzey gitmeye karar verdi. Duruma el koyan Nahide, âşıklara 20 yılın sınavını yapmaya karar verdi. Uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalacak Kuzey’in bu test sürecinde de hakem olarak yanında Sefer olacaktı. Ne yazık ki Sefer’in rolü hakemlikten çok daha fazlası oldu. Sefer, Kuzey-Yıldız aşkı uğruna fedakârlığa ve acı çekmeye devam etti. Kuzey, birbirinden zorlu aşamaları adeta bir savaşçı edasıyla geçip, test sürecini zaferle sonlandırdığında büyük hayal kırıklığına uğradı. Çetin, Feride’yi elde etmek için Kuzey ve Şule’ye ayrı ayrı tekliflerle gitse de ağzının payını aldı. Yıldız, güven testinin tüm aşamalarını geçen Kuzey’in, Şule’den boşanmasını istedi. Kuzey, boşanmanın bir yolunu bulmak zorundaydı. Çünkü Şule’yle evli olduğu sürece Yıldız’ın güvenini kazanamayacak, eskisi gibi olamayacaklardı. Yıldız, Kuzey’den ihanet belgelerine ulaşması için, Şule’nin sevgilisinin yanına gitmesini istedi. Gururu kırılan Kuzey öfkesine hâkim olamadı ve artık bu hikâyede olmadığını söyledi. Kuzey’in, “Ben artık yokum!” sözleri üzerine gözyaşlarına boğulan Yıldız’ın tepkisi ne olacaktı?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 14. Bölüm 2. Tanıtımı!