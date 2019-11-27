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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. yeni bölüm 2. fragman izle: "Bu iş burada bitmedi!”

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın izleyicilerin büyük bir merakla beklediği yeni bölümden bir fragman daha yayınlandı. Kuzey Yıldızı'nda Şule'nin tehdidi dikkat çekiyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. yeni bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 12. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kuzey’in, Yıldız’ın peşini bırakmadığı tanıtımda Osman’ın sözlendiğini öğrenen Kuzey’in kızları ortalığı birbirine katıyor. Şule’nin, Kuzey ve Yıldız’a “Bu iş burada bitmedi!” sözleri ise dikkat çekiyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 11. SON BÖLÜM

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cumartesi akşamı heyecan dolu 11. bölümüyle ekrana geldi. Sonunda amacına ulaşan Kuzey, Yıldız’ı kaçırdı. İki aşık nihayet gözlerden uzak ve baş başa kalmayı başardı. Kuzey, Yıldız’ın kalbini fethetmeye kararlıydı. Tüm şartlar Kuzey’in lehineydi fakat o bunu fırsata çevirmeyi bildi. İki aşığın aralarındaki buzlar erimeye başladı. Feride’yi kaçıran Ömer, ona evlenme teklifi etti. Ömer’in teklifini kabul etmeyen Feride, Ömer’in babasıyla karşı karşıya geldi. Kaçan ve kaçırılan sadece Kuzey’le Yıldız değildi. İçlerinde en azimlisi, kaçırma işini en çok ciddiye Pembe, doktoru kaçırmak için büyük bir organizasyona girişti. Makûs talihini yeneceğine inanan Pembe, bu kez de babasına yakalandı. Kuzey, Yıldız’la aralarındaki buzları eritmeye çalışırken bir yandan da Şule cephesinde mücadeleye devam etti. Şule, Kuzey’e boşanmak istemediğini söylerken, Gökçe de anne ve babasına rest çekti. Gökçe’nin, Şule’nin boşanmak istemediğini Yıldız’a söylememesi için Kuzey, Nahide’den yardım istedi. Mine ve Feride’yi de muhbirlik yapmaları için Şule’nin yanına gönderdi. Kuzey, Yıldız’la arasına girecek tüm engelleri bertaraf etmek için herkesi organize etse de Yıldız’ın kapısına gelen Gökçe’yi engelleyemedi. Peki Gökçe, Yıldız’a gerçekleri söyleyecek miydi?

KUZEY YILDIZI 11. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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