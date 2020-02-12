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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. bölüm fragmanı: “Sizi evlatlıktan reddediyorum!” Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. bölüm izle

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. bölüm fragmanları yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde Kuzey’in, Yaşar, Yıldız, Sefer, Nahide ve Poyraz’ı evlatlıktan reddederken, çocuklar soluğu Kuzey’in evinde alıyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. bölüm fragmanı

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 21. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yaşar, Yıldız, Sefer, Nahide ve Poyraz’ı evlatlıktan reddederken, çocuklar soluğu Kuzey’in evinde alıyor. Doktorun Pembe’ye evlenme teklifi ettiği, Şule’nin asistanı Tülin’in maceraya katıldığı eğlenceli tanıtımda Şule, Yıldız’ın sabrını taşırıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 21. BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız'ı almaya kararlı olan Kuzey kızlarından dedelerini ikna etmeleri için yardım istedi ancak Şeref'i ikna eden sonunda Yıldız oldu. Geriye Yaşar'la konuşmak ve aşklarının önündeki engelleri tamamen kaldırmak kaldı. Doktor, Pembe'ye olan aşkıyla bir sürpriz hazırlayıp evlenme teklif etti ancak Pembe bir kez daha doktoru reddetti. Kuzey ve Sefer'in "This is Ordu!" kurbanları bu sefer Emin ve Osman olurken, SefKuz'un eğlenceli anları ekran başındakilere kahkaha dolu anlar yaşattı. İki ailenin sonunda ikna olmasıyla Mollaoğlu ailesi Yıldız'ı istemeye gitti ancak Yaşar'ın bu aşka onay vermeye niyeti yoktu. Kuzey Yıldız'ına kavuşmayı beklerken, Yaşar "Evli adama kızımız yok!" sözleriyle herkesi şoke etti.

Talihsiz aşıkların önündeki engeller sandıklarından daha büyüktü ancak vazgeçmeye niyetleri yoktu. Bu sırada Feride'nin de kendi aşkı için babasından bir isteği vardı. Kuzey bunu kabul etmese de sonunda tüm aşıklar Kapadokya tatilinde bir araya geldi. Önce Kuzey ve Yıldız, Sefer ve Nahide'yle birlikte Kapadokya'ya gitti. Onların ardından Pembe ve çocuklar da yola çıktı. Ekip Kapadokya'da eğlenceli vakitler geçirirken masallar diyarının güzelliği izleyenleri büyüledi. Final sahnesinde Kuzey'in kıskançlık krizine girmesiyle aşıklarımız kendilerini tahmin bile edemedikleri bir belanın ortasında buldu. Yıldız, elinde silahıyla Kuzey ve Sefer’in yardımına koştu. Kalabalık bir grupla karşı karşıya kalan ikiliden Kuzey kaçmayı başarırken Sefer yakalandı. Kuzey, Sefer’i kurtarabilecek miydi?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

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