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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 53. Bölüm fragmanı izle - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 52. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 54. yeni bölümü için heyecan dorukta. Sevilen dizinin Cumartesi günü ekranlara gelecek merakla beklenen 54. yeni bölüm fragmanı yayımlandı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 53. Bölüm fragmanı izle - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 52. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 53. bölüm tanıtımı yayınlandı...

"NE OLUYOR YİNE YA?"

Sefer'in evsizler için açılan bir evde kalmaya başladığı tanıtım eğlenceli anlara sahne oluyor. Kuzey'in kızları ve bacanaklar evdeyken aniden gelen kadın herkesi korkuturken, Rusların baskını gerilimi artırıyor. Sefer'in organ mafyasının eline düşmesi ise izleyenleri şoke ediyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 52. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mine ve Emin'in evlilik açıklaması tüm aileyi şoke ederken, gerilim arttıkça yaptıklarının çok kötü bir şey olduğunu fark ettiler. Mine ve Emin, şaka yaptıklarını söyleyince Kuzey derin bir nefes aldı. Kuzey ve Yıldız'ın uğraşması gereken yeni sorun ise Emine oldu.

Yıldız'ın hamilelik sürecini rahat geçirmesi için uğraşan Emine, evdeki düzeni değiştirip değişiklikler yapmaya başlayınca Yıldız öfkelendi. Gelin ve kaynana arasında başlayan bu gerilimden Kuzey de etkilendi. Yıldız'ın öfkesiyle karşılaşan ve arada kalan Kuzey, ne yapacağını şaşırdı. Sonunda çareyi ise stresli ortamdan uzaklaşmakta buldu.

Kuzey ve Yıldız, balayına çıkmaya karar verdi. Nahide'nin öfkesi yüzünden evden ayrılan Sefer, sokaklarda gezerken başı belaya girdi. Parasız sokakta kalan Sefer, para kazanmak için uğraşırken peşine başka adamlar takıldı. Adamlardan kaçıp kurtulmayı başaran Sefer, bir inşaata sığındı ancak kaçtığı adamları birden karşısında buldu. Sefer, tüm çabasına rağmen kurtulmayı başaramadı ve bıçaklandı. Saldırıya uğrayan Sefer'in nasıl kurtulacağı ise şimdiden merak konusu oldu

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