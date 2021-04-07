Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. Bölüm 2. fragmanı yayında - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 59. yeni bölümü için heyecan dorukta. Sevilen dizinin Cumartesi günü ekranlara gelecek merakla beklenen 59. yeni bölümünden 2. yeni fragmanı yayımlandı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. Bölüm 2. fragmanı yayında - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 59. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

"GÜNEY'İM, HOŞ GELDİN..."

Kuzey ile Yıldız'ın barıştığı duygu dolu tanıtımda çift, bebeklerine kavuşuyor. Yıldız, oğluna süt veremediği için büyük bir üzüntü yaşarken, Yıldız'a destek olabilmek için herkes seferber oluyor. Yıldız'ın sütü için yararlı olacak otların peşine düşen Kuzey ve ekibi, zorlu anlar yaşıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 58. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey ile Yıldız, bir erkek bebekleri olacağının haberini aldıktan sonra büyük bir sevinç yaşarken, Yıldız'ın beklenmedik rahatsızlığı hayatlarını bir anda kabusa çevirdi. Bebekleri için alışverişteyken Kuzey'in yaptığı şakaya sinirlenen Yıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldıran Yıldız ve bebeğinin durumu kritikti.

Kuzey, Yıldız'ın başına gelenlerden dolayı kendini suçlarken, yaşadığı büyük üzüntü herkesi derinden etkiledi. Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailelerinin hastanedeki korku dolu bekleyişi sürerken, Yıldız'ın durumu iki aile arasında da gerilime sebep oldu. Yıldız'ın annesi ve babası da Yıldız'ın başına gelenlerden Kuzey'i sorumlu tuttu. Yıldız'ın ameliyatta kalbinin durması sonucu doktorlar, bebeği erkenden almak zorunda kaldı ancak anne ve bebeği hayata tutunmayı başardılar.

Yıldız'ın gözlerini açmasıyla herkes derin bir nefes aldı ancak kanamaya bağlı kısmi felç geçirdiği öğrenildi. Yıldız, hem kısmi felç geçirdiğini hem de oğlunun sezaryen ile erkenden alındığını öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Tüm bu yaşananlardan sonra Yıldız, Kuzey'i terk etti ve baba evine dönmeye karar verdi. Kuzey, Yıldız'ın söylediği sözlerden sonra finalde evlerini ateşe verdi. Seyircileri şoke eden bu anlardan sonra "Kuzey ile Yıldız'ın aşk masalı gerçekten bitti mi?" sorusunun yanıtı büyük bir merak konusu oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kırmızı Kamyon ne zaman yayınlanacak? Show TV yayın akışı! Kırmızı Kamyon yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
TELEVİZYONKırmızı Kamyon ne zaman yayınlanacak?
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü? İbrahim Çelikkol diziden neden ayrıldı?
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü?
Sadakatsiz Derin ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin Melis Sezen...
TELEVİZYONSadakatsiz Derin ölüyor mu?
Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Bir Başkadır 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?
TELEVİZYONBir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Masumiyet dizisi oyuncuları kim? Masumiyet nerede çekiliyor, konusu ne?
TELEVİZYONMasumiyet dizisi oyuncuları kimler?
Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor ve konusu ne? İşte oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKuruluş Osman oyuncuları kimler?
Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir nerede çekiliyor, konusu ne?
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler?
Benim Adım Melek oyuncuları kim? Benim Adım Melek konusu ne? Benim Adım Melek tam kadro!
TELEVİZYONBenim Adım Melek oyuncuları kim?
Sadakatsiz oyuncuları tam kadro! Sadakatsiz dizisi konusu ne? Sadakatsiz oyuncuları kim?
TELEVİZYONSadakatsiz oyuncuları kim?
Kırmızı Kamyon bugün neden yok? Kırmızı Kamyon yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYONKırmızı Kamyon bugün neden yok?