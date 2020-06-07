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Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 3.72 rating ve yüzde 10.87 izlenme payı, AB’de yüzde 3.62 rating ve 11.40 izlenme payı ve Total’da 5.10 rating ve yüzde 15.11 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #YineBanaGel etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #YineBanaGel etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 10 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.

KUZEY SONUNDA BEKLEDİĞİ BELGELERE KAVUŞTU!

Çetin, Yıldız'a Şule'nin ihanet belgelerini vererek şaşırtan bir hamle yaptı ancak Yıldız, yaşadıklarından sonra Çetin'e güvenmemeyi öğrenmişti. Belgeleri sahibine vermeye karar vererek Kuzey'in yanına gitti ancak iki inatçı keçi bir araya gelince yine atışmaya başladı. Çetin, Kuzey'i arayarak belgeleri Yıldız'a verdiğini söyleyince Kuzey sinirle Yıldız'ın yanına gitti. Denizin ortasında karşı karşıya gelen ikili arasında gerilim yükselirken, aylardır beklediği belgelere nihayet kavuşan Kuzey, görüntüleri göstermek için avukatın yanına gitti. Çetin'in verdiği görüntüler yeterliydi ancak montaj olup olmadığının incelenmesi 2 ay sürecekti. Olanlar karşısında öfkelenen Şule ise Çetin'le yüzleşince şok edici bir gerçeği öğrendi, Çetin, belgeleri vermek için Şule'nin sevgilisinden para aldığını söyledi.

Kuzey, Çetin'in verdiği kanıtları alıyor;

KUZEY VE YILDIZ ÇİFT TERAPİSİNE GİTTİ!

Kuzey mutlu haberi ailesine verirken, Pembe de Doktor ile evleneceklerini söyleyince evde bayram havası yaşandı. Kuzey, özgürlük biletine ulaşsa da Yıldız ile hala bir araya gelememişti. Kuzey'le Yıldız, aralarındaki asıl engelin kendileri olduğuna karar verdi ve sonunda Yıldız'ın da ikna olmasıyla bu problemi ayrı ayrı çözmek yerine çift terapisine gitmeye karar verdiler.

Terapist, ikiliye bir sorumluluk alıp kendi problemlerini unutmaları gerektiğini söyleyerek sürpriz bir öneride bulundu, küçük bir çocukla 3 gün boyunca ilgileneceklerdi! Yıldız zaten cezaevinde tanıdığı Pamuk'u psikolojisi iyi olmadığı için almaya karar vermişti. Böylelikle ikili bu zamana kadar hiç yaşamadıkları bir deneyim yaşayacaktı.

Kuzey ve Yıldız çift terapisinde;

Pamuk'un deniz eğlencesi;

NAHİDE HAMİLE!

Sefer ve Nahide'nin yıllardır bekledikleri şey nihayet gerçekleşti, Nahide hamileydi. Anne-baba olacağını öğrenen çift sevinçten havalara uçarken bir yandan da aslında ne kadar acemi ve hazırlıksız olduklarını fark etti. Nahide, Sefer'e çocuğuymuş gibi bakması için bir "deve kuşu yumurtası" verirken, Sefer'in bu sorumluluk karşısında başına gelenler seyircilere eğlenceli anlar yaşattı.

"Hamileyim..."

"Evladımı kırdın"

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 29. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'le Yıldız'ın yaylada olduğu tanıtımda Ordu'nun doğal güzelliği ekran başındakilere görsel bir şölen yaşatıyor. Nahide aşermeye başlarken, Sefer'in dile getirdiği şeylerin başına geldiği talihsiz anları izleyenleri güldürüyor. Poyraz ile Doktor Cihan'ın güreştiği eğlenceli sahneler dikkat çekerken, Yıldız ve Kuzey'in romantik yakınlaşması heyecanı arttırıyor. "Yıldız sonunda Kuzey'i öpecek mi?" sorusu merak uyandırıyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 29. Bölüm Tanıtımı!