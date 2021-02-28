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HaberlerTelevizyonKuzey Yıldızı İlk Aşk'ta ne oldu? Kaçırıldılar!
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'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta işler karıştı!

Süreç Film'in, Show TV'de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sefer'in ve gençlerin başı büyük bir belaya girdi. Nahide'nin aldığı hediye kolye, Sefer'i zor durumda bıraktı. Ivanka, kolyenin peşine düşerken, tam o anlarda gelen Nahide, Sefer ile Ivanka'yı birlikte yakaladı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta ne oldu? Kaçırıldılar!
HABERTURK.COM

Kuzey ve Yıldız'ın yokluğunda işler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlarken Kuzey'in kızlarını, bacanakları, Mete ve Halil İbrahim'i de mafya kaçırdı. Haberi alan Kuzey şoke olurken, gençlerin nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Ruslar, Ivanka'nın peşinde;

İşler karışıyor;

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ABC1'de yüzde 3.80 rating ve yüzde 7.39 izlenme payı, AB'de yüzde 2.89 rating ve 6.13 izlenme payı, Total'de 6.21 rating ve yüzde 12.26 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #BaşımızBelada etiketi Twitter Türkiye'de uzun süre gündemde yer aldı.

SEFER YENİDEN SOKAKLARA DÖNDÜ

Saldırıya uğrayan Sefer, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Haberi alan ailesi, Sefer'i eve döndürmek için ne kadar uğraşsa da onu ikna edemedi. Kalbi kırılan Sefer, yola tek başına devam etmeye karar verdi. Yeniden sokaklara döndü ve başını belaya sokmakta da yine gecikmedi.

Sefer hastenede;

DAVETSİZ MİSAFİR İŞLERİ KARIŞTIRDI

Gençler, eve gelen davetsiz bir misafirle büyük panik yaşadı. Ne yapacaklarını bilemeyen gençler, 112'yi aramaya karar verince onları durduran davetsiz misafir Ivanka oldu. Ivanka, hırsız olduğunu ve mafyadan bir elmas çaldığını söylerken, hepsini kocasını kurtarmak için yaptığını açıkladı. Zor durumda olduğunu düşündükleri Ivanka'ya yardım eden gençler, soyulduklarında ise büyük bir şok yaşadı. Ivanka, gençlerin yardımlarına karşılık hem Feride'nin paralarını, hem de Osman'ın arabasını alarak evden kaçtı.

"Ben hırsızım"

SEFER, ORGAN MAFYASININ ELİNE DÜŞTÜ

Sokaklara geri dönen Sefer, organ mafyasının eline düşünce korku dolu anlar yaşandı. Sefer'in hayatı bir kez daha tehlikedeydi. Sefer'in yardımına koşanlar ise pampaları Kuzey ve Ruhi oldu. Sefer'i kurtaran ikili, büyük bir tehlikeyi önledi.

Sefer'i pampaları kurtarıyor;

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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