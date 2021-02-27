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HaberlerTelevizyonKuzey Yıldızı İlk Aşk'ta, Sefer'in ve Kuzey'in kızlarının başı belada!
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Sefer'in ve Kuzey'in kızlarının başı belada!

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 53. bölümünde ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Sefer, tek başına çıktığı yolda ölümle burun buruna gelmiştir. Kuzey’in kızları da hiç tahmin etmedikleri olaylar zincirinin içinde bulurlar kendilerini. Kuzey’in pampasının da, kızlarının da başı büyük bir beladadır

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta, Sefer'in ve Kuzey'in kızlarının başı belada!
Sefer'in ve Kuzey'in kızlarının başı belada!
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HABERTURK.COM

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 53. bölümünde ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Sefer, tek başına çıktığı yolda ölümle burun buruna gelmiştir. Haberi alan ailesi, Sefer’i eve döndürmek için uğraşsa da onu ikna edemezler. Sefer’in bir kere kalbi kırılmıştır, yoluna tek başına devam etmeye karar verir.

Sokakları yeniden mesken edinen Sefer, başını belaya sokmakta gecikmez. Ama bu seferki çok büyük bir beladır. Kuzey'le Yıldız’ın yokluğunda, tehlikeyle burun buruna olan yalnızca Sefer değildir. Kuzey’in kızları da hiç tahmin etmedikleri olaylar zincirinin içinde bulurlar kendilerini.

Kuzey’in pampasının da, kızlarının da başı büyük bir beladadır. Fakat eski hayatlarından bir süreliğine uzaklaşmak için ellerinden geleni yapan Kuzey'le Yıldız, uzak kalmayı başaracak mıdır?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

İşte Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın 53. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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