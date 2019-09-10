Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

“NİYE YÜZÜSTÜ BIRAKIP GİTTİN?”

Ekrana gelen tanıtımlarıyla izleyicilerden tam not alan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk yayınlanan yeni tanıtımıyla da büyük beğeni topladı. Köyüne geri dönen Kuzey’in (İsmail Demirci),kızları olduğunu öğrenen Yıldız’ın (Aslıhan Güner) büyük bir şok yaşadığı eğlenceli tanıtımda ikilinin inatlaşmaları izleyenleri gülümsetiyor. Yıldız’ın Kuzey’e bitmek bilmeyen öfkesi dikkat çekerken, ikilinin arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, Cumartesi akşamı heyecan dolu ekran serüvenine başlıyor.

KUZEY YILDIZI-İLK AŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile Kuzey Yıldızı-İlk Aşk Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!