Kuzey, tüm çocuklarını tehlikelerden koruyabilecek mi? 0:00 / 0:00

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Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın bu akşam ekrana gelecek 62. bölümünde; Güney bebek, farkında olmasa da büyük bir tehlike atlatmıştır. Bu olay, başta Kuzey'in kızları olmak üzere herkese büyük bir ders olmuştur. Kuzey, biricik oğlunu gözünün önünden ayırmamaya karar verir. Ama Kuzey'in bu çabası, onun tüm çocuklarını koruyabileceği anlamına gelmemektedir. Kuzey, oğlunun, kızlarının ve biricik aşkının mutluluğu için elinden gelenin fazlasını yapar. Ama herkesi aynı anda mutlu edebilmesi ve sakınabilmesi mümkün değildir. Bunu herkes yaşayarak görecektir.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de.

İşte Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın 62. Bölüm Tanıtımları;