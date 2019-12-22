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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam ekrana gelen eğlenceli bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 8.07 rating ve yüzde 18.83 izlenme payı, Total’da 10.48 rating ve yüzde 24.13 izlenme payıyla birinci olurken, AB’de yüzde 5.94 rating ve 14.91 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #sevenkıskanır etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #sevenkıskanır etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 14 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

KUZEY-YILDIZ SAVAŞI KIZIŞTI!

Yıldız, Kuzey’in güvenini kazanamasa da kızların güvenini kazandı. Kızlarının Yıldız’ın tarafında olmasına sinirlenen Şule, giderek daha tehlikeli olacağının sinyallerini verdi. Kuzey-Yıldız savaşı ise giderek kızışmaya başladı. Kuzey, Yıldız’ı en zayıf noktasından vurup onu delirtti. Bu hamleyle deliren Yıldız, Kuzey’i buna bin pişman etti.

Kuzey savaşı başlatıyor;

Yıldız, çizgiyi aşıyor;

KUZEY, YILDIZ’I AFFETMEDİ!

İki inatçı keçi birbirlerinden kıyasıya öç almak ve birbirlerini pes ettirmek için elinden geleni yaptı. Kızlar ve Nahide, Kuzey’le Yıldız’ın arasını yapmak için yardım etse de Kuzey’in inadı kırılmadı. Ava giden Sefer ve Kuzey’in karşılarına ayı çıktı. Kuzey kaçarken, ayıya yakalanan Sefer’i kurtaran Yıldız oldu. Final sahnesinde Yıldız ve Kuzey bir kez daha karşı karşıya geldi. Kuzey, Yıldız’ın tüm çabalarına rağmen onu affetmedi.

“Bir kere öpsem?”

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 16. bölüm tanıtımı yayınlandı. Poyraz ve Kamer düğün hazırlıklarına başlarken Pembe, Şule’yi bayıltıyor. Yıldız’ın, Çetin’den Şule ile Kuzey’in boşanması için gerekli belgeleri istediği tanıtımda Çetin cevabıyla izleyicileri şaşırtıyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 16. bölüm tanıtımı!