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SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Paylaşımları ve oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu, bu kez sesiyle gündeme geldi. Dizide Esma karakterine hayat veren Meltem Tüzüner, Aslıhan Güner'in şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Resul Dindar'ın 'Sen Hiç Acı Çekmedun Mi?' şarkısını seslendiren oyuncu, sesiyle takipçilerinden tam not aldı. Güner'e takipçilerinden çok sayıda yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

- "Bayılıyorum bu aralar sesine, oyunculuğuna..."

- "Özü gibi sesi de güzel"

- "Sen sus gözlerin konuşsun mükemmellik"

- "Her şeyiyle çok güzel bir kadın"

- "Muazzam bir sesi var, bayılıyorum"

Öte yandan Aslıhan Güner, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile dünyaevine girmişti. Çiftin mutlu evliliği sürüyor.