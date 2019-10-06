Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam ekrana gelen eğlenceli bölümüyle yine büyük beğeni topladı.

Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk Total’da 6.25 rating ve yüzde 17.58 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde 4.90 rating ve yüzde 13.48 izlenme payı, AB’de ise yüzde 3.98 rating ve 11.64 izlenme payı elde etti.

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #gitme etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #gitme etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 9 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

KUZEY, YILDIZ’I DOKTORA YETİŞTİRDİ!

Şeref Mollaoğlu’nun planı boşa çıktı; Kuzey’le Yıldız kaçırılsa da bir araya gelemedi. Kuzey, ateşi çıkan Yıldız’ı hastaneye yetiştirmeye çalışırken, her şeyden habersiz Sefer intikam alma peşindeydi. Sefer, Yıldız’ı kaçıranın Pembe ve Nahide olduğunu öğrendiğinde şoke oldu; Kadıoğulları ise Nahide’yi affetmeyerek evden kovdu. Kuzey’in baş düşmanı Çetin, eve kadar gelerek kızlarını tehdit etti. Bunun üzerine de kızlarını güvenli bir yere alması gereken Kuzey, onları annesinin evine bıraktı. Fakat kızlar sıkıyönetim ilan eden Emine’den kaçarak yine ne yapıp edip başlarını belaya soktular.

Çetin ve Sadullah, Kuzey’in evinde;

Kuzey, Yıldız’ı doktora yetiştiriyor;

“GİTME…”

Yıldız’ın Kuzey’i kaçırdığı dedikodusu köye yayıldığında Yıldız’ın artık sabrı taştı. Üstüne bir de adı başkasıyla anılınca artık Yıldız’ın canına tak etti. Yıldız, aşkını kalbine gömüp bulduğu tek çıkış yoluyla her şeyi ve herkesi arkada bırakarak gitmeye karar verdi. Yıldız’ın kendisinden dolayı gittiğini düşünen Kuzey, onu durdurmak için havalimanına koştu. Kuzey “Gitme!” diyerek Yıldız’ı kararından döndürmeye çalışırken, gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız’ın ne yapacağı merak konusu oldu.

Yıldız’ın kararı ne olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 5. bölüm tanıtımı yayınlandı. Alacaklılarının Kuzey’i bulduğu, Çetin’in adım adım Feride’yi takip ettiği tanıtımda Kuzey ve Yıldız’ın eğlenceli atışmaları izleyenleri gülümsetiyor...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 5. bölüm tanıtımı!