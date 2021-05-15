Kuzey Yıldızı neden bitti? Kuzey Yıldızı neden final yapıyor? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan romantik komedi dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölümü ile izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. Başrollerini Aslıhan Güner, İsmail Demirci ve Cezmi Baskın'ın yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölümüyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

KUZEY YILDIZI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın neden final yaptığıyla ilgili yetkililerden açıklama gelmedi.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 64. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kuzey ve Yıldız, yeni bir heyecanın eşiğindedir. Birlikte kutlayacakları ilk bayram sabahına uyanacaklardır. Artık kara bulutlar aralanmış, mutluluk yüzünü göstermeye başlamıştır. Tüm küslerin barıştığı, dargınlıkların unutulduğu bayram gibi bir bayram yaşayacaklardır. Başlangıçta her şey tıpkı hayallerindeki gibi olsa da kara bulutlar yine aşıklarımızın peşini bırakmamış, Yıldız'ın kalbi yeniden kırılmıştır. Ama öyle bir şey olur ki; herkes Kuzey Yıldız'ı masalının gücüne bir kez daha inanır. Her masalın sonunda olduğu gibi gökten üç elma düşer...

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, final bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!