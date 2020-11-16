KUZU GÜVEÇ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Yarım kilo kuzu eti

1 orta boy kuru soğan

1 orta boy domates

1 orta boy patates

2 adet sivri biber

1 tane patlıcan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tutam maydanoz

1 su bardağı su

2 diş sarımsak

Taze kekik

Tuz

KUZU NASIL TARİFİ, YAPILIR?

Et ve soğanları büyük bir kaseye alın. Üstüne doğranmış patates, patlıcan, domates, biber, sarımsak ve maydanozu ekleyin. Ardından tuz ve domates salçasını da koyun. Tüm malzemeleri tasta iyice karıştırın.

Daha sonra karışımı güveç kabına koyun. 1 çorba kaşığı tereyağını üstüne koyduktan sonra 1 bardak suyu ilave edin. Kabın üstünü alüminyum folyo ile örtün.

İlk önce güveci kaynayana kadar 200°C'de pişirin. Kaynadıktan sonra ısıyı 180°C'ye düşürerek pişirmeye devam edin. Toplam pişirme süresi 2 saat. 2 saat sonunda fırından çıkarın ve taze kekikle süsleyip servis edin.