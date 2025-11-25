Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kuzuların arasında kalan minik Yusuf: Beni yiyorlar

        Kuzuların arasında kalan minik Yusuf: Beni yiyorlar

        Eskişehir'de kuzuların arasında kalan minik Yusuf'un babasına verdiği "Kuzular beni yiyorlar" cevabı gülümsetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:39 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzuların arasında kalan minik Yusuf: Beni yiyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesinde yaşayan Orhun Topkaya, çiftçilik ve hayvancılık yaparak hayatını sürdürüyor.

        Topkaya'nın minik Yusuf Alp isimli 3 yaşındaki oğlunun başına geçtiğimiz günlerde tebessüm ettiren bir olay geldi.

        Koyunlarını ağıla süren Orhun Topkaya'nın oğlunun etrafını çeviren kuzular, 24 Kasım'da 3 yaşına basan Yusuf Alp'in elindeki simitten parça koparıp, çocuğun yüzünü yaladı.

        O anları kaydeden babası Orhun Topkaya ise kahkahalar içinde kaldı.

        Oğluna, "Kuzular ne yapıyor sana?" sorusuna minik Alp'in, "Kuzular beni yiyorlar" cevabını vermesi yüzleri gülümsetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kuzuların arasında kalan minik Yusuf
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi