KYK borç faizleri ile ilgili konuşan Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek.