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KYK borçları silinecek mi? Yapılandırma olacak mı? KYK kredi borçları ertelendi mi?

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı bu haberde. KYK borçları silinecek mi? Yapılandırma olacak mı? Sorusu 5 milyon KYK kredi borçlusunu merak ettiriyor. Torba yasada yer alan madde ile; KYK borçları silinmiyor ancak, borçlar da indirime gitmek ve ödemelerin ertelenmesi öngörülüyor. İşte KYK borçları ile ilgili son gelişmeler...

KYK borçları silinecek mi

KYK borçları silinecek mi? Yapılandırma olacak mı? KYK kredi borçları ertelendi mi? Soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili en son açıklamaları sizler için derledik.

KYK BORCU SİLİNECEK Mİ?

Antalya milletvekili Çetin Osman Budak öğrenim kredisi borcunun silinmesi için TBMM kanun teklifi sundu. Yapılan açıklamalarda genç işsizlerin oranına beğenerek 3 işsizden birisinin genç olduğunu üniversite mezunu işsiz sayısının yüz binin üzerinde bulunduğunu ifade etti. Öğrenim kredi borcu olan vatandaşların her gün haciz korkusu yaşadıklarını. Bu sebeple KYK kredi sporcu silinmemesi talep ettiklerini ifade etti. Bu konunun mutlaka çözülmesi gereken sorunlar arasında olduğunu ifade ederek, gençlerin rahat bir nefes almalarını sağlamak gerektiğini belirterek, kanun teklifi gerekçelerin de ayrıntılı olarak ele aldı. Tüik Mart verilerinde 15-24 yaş grubunda keş işsizlik oranı yüzde 24,6 istihdam oranı ise yüze 27,4 olarak açıklandığı ifade edildi.

5 milyon KYK borçlusu var!

10 yıl boyunca öğrenim kredisi alan ve borcunu ödeyemeyen vatandaş sayısı 5 milyonu geçti. Bu kişiler arasından 279 binden fazla vatandaş haciz korkusu yaşıyor. Çünkü Kredi Yurtlar Kurumu KYK Hazine ve Maliye Bakanlığına bu kişilerin haciz uygulanması için talepte bulunduğu ifade edildi.

MHP'nin KYK borçları için teklifi

Kanun teklifi üzerine söz alan MHP'li Kalaycı şunları dile getirdi.

KYK TEKLİFİ: "FAİZLER SİLİNSİN VE KALAN PARA YAPILANDIRILSIN"

Kalaycı sözlerinin devamında KYK borçlarının faizlerinin silinmesi ve kalan borçların yapılandırmasını isteyerek, "KYK kredi borçları konusunda da yapılandırma ve faizlerinin silinmesi yönünde yoğun talep bulunmaktadır. İş bulmakta güçlük çeken gençlerimizin bu talebine yönelik bir düzenleme de yapılmalıdır." dedi.

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