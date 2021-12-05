KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? soruları burs başvurusu yapan milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili açıklama geldi mi? İşte E-Devlet ile KYK burs sonucu sorgulama ekranı

KYK BURS SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, burs sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki değerlendirme sürecine baktığımızda, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı.

E-DEVLET KYK BAŞVURU EKRANI

KYK 2021 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK 2021?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.