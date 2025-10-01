Habertürk
        KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs başvuruları başlatılıyor. Her sene olduğu gibi KYK başvuruları e devlet üzerinden alınacak. Henüz yeni dönem için KYK burs ücretleri belli olmadı. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 16:41 Güncelleme: 01.10.2025 - 16:42
        1

        KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanan 2025-2026 KYK burs başvuruları e devlet ekranı üzerinden yapılacak. KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        2

        2025-2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        KYK burs başvurularının başlama tarihi henüz belli olmadı. 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının Ekim ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

        Resmi takvim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak olsa da önceki yıllar incelendiğinde, başvuruların Ekim ortası ile Kasım başı arasında tamamlandığı görülüyor.

        KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarlarında güncellemeye gidilmesi öngörülüyor. Lisans öğrencilerine, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen destek miktarı her yıl enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre artırılıyor. 2025-2026 eğitim yılı için net rakamlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurular öncesinde duyurulacak.

        KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

        e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

        3

        Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

        Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

        4

        KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        • Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
        • Gazinin kendisi veya bekar çocukları
        • Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
        • Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
        • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
        • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
        • Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
        • Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
