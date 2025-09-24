YKS tercih sonuçları sonrası üniversitelere yerleşen öğrenciler gözlerini KYK burs ve kredi başvurusuna çevirdi. Her yıl milyonlarca öğrenciye eğitim hayatlarında destek olması için burs veren KYK, bu yıl da başvurularını kısa bir zaman sonra başlatacak. Peki KYK burs/kredi başvurusu ne zaman başlayacak, hangi tarihte?