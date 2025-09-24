Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK MI? GSB 2025 2026 KYK burs başvuru tarihi, şartları ve ücreti

        KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2025 2026 KYK burs başvuru tarihi, şartları ve ücreti

        KYK burs başvurusu günün aranan konu başlıkları arasında bulunuyor. GSB duyurusuyla birlikte 2025 2026 yeni KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden tamamlanacak. Bilindiği üzere KYK burs, yükseköğretim kurumlarındaki başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen karşılıksız ve geri ödemesi olmayan bir destek iken, öğrenim kredisi öğrenciye normal öğrenim süresince verilen geri ödemeli maddi bir destektir. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, bu ay başlayacak mı? İşte, GSB 2025 2026 KYK başvurularına ilişkin bilgiler

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 09:45 Güncelleme: 24.09.2025 - 09:55
        1

        YKS tercih sonuçları sonrası üniversitelere yerleşen öğrenciler gözlerini KYK burs ve kredi başvurusuna çevirdi. Her yıl milyonlarca öğrenciye eğitim hayatlarında destek olması için burs veren KYK, bu yıl da başvurularını kısa bir zaman sonra başlatacak. Peki KYK burs/kredi başvurusu ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

        2

        KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

        KYK burs, kredi başvuru işlemleri henüz başlamadı. Geçen yıl Ekim ayında başlayan başvuruların bu yılki tarihleri belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

        KYK BURS, KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK burs, kredi başvuru işlemleri e Devlet sistemi üzerinden tamamlanacak. KYK burs ücreti henüz belli olmadı.

        3

        KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        • Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
        • Gazinin kendisi veya bekar çocukları
        • Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
        • Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
        • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
        • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
        • Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
        • Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
        4

        KYK BURS VE KREDİ FARKI NEDİR?

        Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi farkı nedir? Burs, yükseköğretim kurumlarındaki başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen karşılıksız ve geri ödemesi olmayan bir destek iken, öğrenim kredisi öğrenciye normal öğrenim süresince verilen geri ödemeli maddi bir destektir.

