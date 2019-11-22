KYK bursu ne zaman yatar? Soruları merak konusu oldu. Devlet tarafından eğitim hayatları boyunca her ay sağlanacak burs başvurularının sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Kredili burs ve ya karşılıksız burs alan öğrenciler heyecanla ilk burslarının yatacağı günü bekliyor. İşte 2019 KYK burs ödemeleriyle ilgili detaylar...

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR 2019

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır.KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2019

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

2019 - 2020 döneminde öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.