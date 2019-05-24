KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu öğrenciler tarafından sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversiteye geçişte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'dan burs kazanmaya hak kazananlar okulların kapanmasının ardından burs almaya devam edip etmeyeceklerini merak ediyor.

KYK KREDİ VE BURSU YAZ TATİLİNDE VERİLİYOR MU?

KYK’dan burs veya kredi alan öğrenciler mezun olana kadar burs ve kredi almaya devam ederler. Ancak mezun olan öğrenciler 3 aylık yaz tatili süresince burs ya da kredi imkanından yararlanamaz. Konu hakkında KYK tarafından geçmiş yıllarda yapılan açıklama şöyle;

Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ VE BURS ÜCRETİ NE KADAR 2019

Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık" dedi.

Lisansta 500 TL

Yüksesk Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1,500 TL