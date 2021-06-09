KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçmişti ve bu da yurtların kullanılmamasına neden olmuştu. 2021 KYK yurt başvuruları tarihi ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.